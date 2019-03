Adam Levine, Charlize Theron y Gerard Piqué, entre los famosos que se han rapado la cabeza

Apuestan por los cambios de look extremos

Hace tan solo una semana el guapérrimo Adam Levine nos sorprendía con un nuevo look: se había rapado la cabeza. A pesar de todo, el cantante de Maroon 5 sigue igual de sexy que antes de pasar por la peluquería. Y no es el único, si volvemos la vista atrás, comprobamos que Levine no es el único famoso que ha elegido este radical corte de pelo para huir del calor veraniego. En Celebrities.es hacemos un repaso de los famosos que han apostado por este cambio de look extremo.