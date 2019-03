El acuerdo prenupcial de Brad Pitt y Angelina Jolie le entregaría los hijos a la actriz

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt está colmando de titulares a la prensa a nivel mundial. No hay rincón en el mundo en donde no se hable de esta polémica ruptura. Y es que ahora hemos sabido de la existencia de un acuerdo prenupcial que podría quitarle al actor la custodia de sus hijos.

Este contrato previo al matrimonio establecía que si la que dio vida a Lara Croft en Tomb Raider pillaba a Brad siéndole infiel con otra mujer, la custodia legal de Maddox (15 años), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) y los gemelos Knox y Vivianne (8) se la quedaba directamente Angie. Entonces, ¿será cierto lo de Marion Cotillard?

Angelina Jolie y Brad Pitt junto a sus seis hijos | Gtres

El exmatrimonio no quiere dinero, ni viviendas, ni el patrimonio el uno del otro, sino que su batalla es por conseguir la custodia de los seis hijos que tienen en común y a los que (supuestamente) el actor ha agredido física y verbalmente en alguna ocasión, según informan varios medios internacionales.

No obstante, ya no sabemos qué será verdad y qué no, porque durante una semana han protagonizado un cruce de acusaciones y de defensas en las que no podemos sacar nada en claro. Eso sí, el FBI es el que está investigando si es cierto que el de 'Seven' ha maltratado a sus hijos alguna vez. ¿Qué será lo próximo de lo que nos enteraremos? ¿Qué pasará con los hijos de 'Brangelina'?