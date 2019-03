El acuerdo final de divorcio entre Khloé Kardashian y Lamar Odom

Tras lo ocurrido a Lamar Odom (el jugador de la NBA apareció inconsciente en un burdel después de varios días consecutivos de fiesta), Khloé Kardashian decidió paralizar los trámites de divorcio. Pero después de mantenerse a su lado durante su recuperación e intentar salvar su matrimonio en diferentes ocasiones, Khloé ha decidido zanjar este tema para siempre.

Un proceso legal que la hermana de Kim Kardashian decidió retomar hace cinco meses. Según revela el portal de noticias TMZ, la expareja ya ha firmado todos los documentos necesarios para disolver su unión marital.

La estrella de 'Keeping Up With Kardashian' y el exjugador de la NBA han llegado a un acuerdo de divorcio y los abogados de ambas partes han llevado a cabo el reparto de los bienes que el matrimonio tenía en común. De momento no ha trascendido detalles sobre la repartición.

Actualmente Khloé disfruta de una relación junto al también jugador de baloncesto Tristan Thompson, del que se dice que espera un hijo junto a su anterior novia, la modelo Jordy C.