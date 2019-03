La actual relación entre Kylie Jenner y Tyga

SU NOVIO DE AHORA ES MÁS MADURO

Kylie Jenner ha pasado página definitivamente y no quiere volver a saber nada de su expareja, el rapero Tyga, con quien mantuvo una relación durante varios años de idas y venidas. Según una fuente cercana a Khloé Kardashian, asegura que Tyga no se ha olvidado de ella y continúa escribiendo a la pequeña de las Jenner. Pero Kylie no responde a esos mensajes y es que ahora se encuentra feliz con el rapero Travis Scott.