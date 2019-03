La actriz de Bollywood Sofia Hayat deja su carrera para meterse a monja

Se ha convertido al cristianismo

Tenía una prometedora carrera después de que protagonizase la película 'The Unforgettable' en Bollyowood, pero ahora Sofia Hayat ha dejado el glamour de las alfombras rojas, las fiestas en Londres y sus atrevidos looks para dedicarse a la vida contemplativa. La actriz ha dado un giro de 180 grados a su vida después de asistir a varias sesiones de reiki. “Me empecé a cuestionar si habría otro camino para mí y empecé a estudiar reiki y meditación”, afirma la intérprete al periódico The Sun.