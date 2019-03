La actriz Béatrice Dalle confiesa que se comió las orejas de un muerto cuando era joven

Todo París lleva ya unos días conmocionado, desde que la actriz Béatrice Dalle, de 51 años, acudió al programa 'El Diván' para hablar de su última serie, 'The Couch' con el presentador Marc-Olivier Fogiel. Hasta aquí todo normal, lo horripilante llegó cuando la invitada decidió relatar, por su cuenta y riesgo, una pasmosa historia que protagonizó junto a unos amigos cuando era joven.

Lo que el público al principio interpretó como una broma, acabó dejando a todos anonadados cuando se dieron cuenta de que la actriz iba en serio. Ni corta ni perezosa, Dalle contó un terrible episodio que vivió cuando trabajaba hace años en una funeraria para ganarse un dinerillo. Un día, decidió visitar con sus amigos el depósito de cadáveres habiéndose tomado alguna que otra copa de más y, al entrarles el hambre, no se les ocurrió otra cosa que comerse las orejas de un muerto.

"Hoy ya no trabajo ni tengo el gusto de ir a depósitos de cadáveres con mis compañeros. Eso lo hicimos dos o tres veces, para ahorrar un poco de dinero. Nadie vino a quejarse. No me asusta. En una ocasión tras finalizar la jornada nos entró mucha hambre tras ir con efectos de un ácido... y bueno, empezamos a comer...", explicó Béatriz ante la atenta mirada del boquiabierto presentador.

A pesar del estado de shock en el que se quedaron todos los presentes, la actriz simplemente se atusó el pelo y se tapó la boca para aguantar la risa. Eso sí, pidió que no la condenaran por algo que había hecho de joven y bajo los efectos del alcohol y otras sustancias teniendo una carrera tan larga y próspera en el cine y en el teatro. ¡Qué horror!