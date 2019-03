La actriz Ariel Winter se gradúa en la escuela secundaria

Ariel Winter ha querido compartir con todos sus fans uno de los momentos más importantes de su vida. La actriz de 'Modern Family' se ha graduado en la escuela secundaria y parece que tiene muchas ganas de empezar su andadura en la Universidad con una de sus mejores amigas del colegio.

La intérprete ha publicado una foto junto a ella con el siguiente título: "Del bachillerato a la graduación y luego a la Universidad juntas", escribe en su perfil donde podemos verlas con un vestido casi idéntico. Pero sus seguidores no deben preocuparse ya que no tiene la intención de dejar su carrera de actriz y piensa compaginar ambas cosas. "Quiero continuar actuando y estudiando de manera simultánea. En el futuro me gustaría ser abogada, y me encantaría hacer las dos cosas a la vez", afirmó Winter en una entrevista para Access Hollywood.

Winter apostó por un vestido en color rosa empolvado para la ocasión con un abertura muy sexy en la pierna con unos zapatos del mismo tono. Aunque durante la ceremonia tuvo que llevar encima la túnica típica de los colegios americanos con el birrete. A la actriz no le faltan proyectos ya que se encuentra inmersa en el rodaje de la película 'Dog years'.