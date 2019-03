La actriz Abigail Breslin revela que sufrió abusos sexuales

Abigail Breslin, la actriz de 'Scream Queens' o 'Pequeña Miss Sunshine' ha decido armarse de valor y ha compartido con todos una de las peores experiencias de su vida.

A través de su cuenta personal de Instagram, Abigail Breslin ha revelado haber sido víctima de abusos sexuales: "Yo conocía a mi agresor. No estás obligado a mantener relaciones sexuales con alguien con el que mantienes una relación. Las citas no son un consentimiento. El matrimonio no es un consentimiento".

Una terrible noticia que la actriz se ha animado a compartir para intentar ayudar a aquellos que no se atreven por miedo y con el que pretende poner su granito de arena en el mes de la concienciación sobre el abuso sexual.