Los actores de Disney Dove Cameron y Ryan McCartan se han comprometido

"No puedo creer que hayas dicho que sí", revelaba Ryan McCartan en su cuenta de Instagram. De esta manera, el actor ha confirmado que él y su novia Dove Cameron están comprometidos a pesar de que son todavía muy jóvenes. Hace unos días una fan decidió preguntarle a su ídolo sobre sus planes de futuro, a lo que la estrella de Disney Channel no dudó en responder que sí, para más tarde asegurar que se trataba de una broma. Pero ahora las sospechas de su fiel seguidora se convierten en realidad y los jóvenes tienen pensado pasar por el altar. ¡Menudo ojo!

La pareja se conoció hace tres años gracias a que ambos forman parte del reparto de la serie de Disney Channel, 'Liv and Maddie', donde Dove es la protagonista. Además, comparten su pasión por la música creando un grupo de música, 'The girl and the dreamcatcher'. ¡No se separan ni para trabajar!

Su primer single salió en octubre de 2015 y se titula 'Written in the stars' y ha sido todo un éxito gracias a que ambos cuentan con miles de seguidores gracias a las series juveniles que protagonizan.