El actor de 'The Flash', Keiynan Lonsdale, habla abiertamente de su bisexualidad

¡Cómo nos gusta que la gente no se avergüence de lo que siente y hable sin tapujos sobre su orientación sexual! El actor de 'The Flash', Keiynan Lonsdale, ha dado una muestra de valentía declarándose abiertamente bisexual a través de una emotiva carta que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Una carta con la que pretende servir de ejemplo para muchos y para que las personas se acepten tal y como son.

"Me gusta cambiar mi pelo, me gusta tomar riesgos con la forma en que me visto, me gustan las chicas, y me gustan los chicos, me gusta cada vez más, me gusta aprender, me gusta lo que soy y me gusta mucho en lo que me estoy convirtiendo", recoge parte de la carta que el joven intérprete de 'The Flash' ha compartido en Instagram. ¡Todo un ejemplo!