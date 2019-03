El actor David Arquette a rehabilitación

La estrella de cine David Arquette ha decidido comenzar el año con buenas intenciones. Empezamos a preocuparnos por el ritmo de vida del actor cuando le vimos rodeado de chicas ligeritas de ropa y alcohol a los pocos días de divorciarse.

Su sonada separación, de la protagonista de ‘Friends’ Courteney Cox, le llevó a una vida de desfase y descontrol. Parece que el intérprete ha entrado en razón y ha decidido ingresar en rehabilitación para dejar de beber y de consumir drogas duras y así tratar de aliviar la depresión que sufre.

Según fuentes consultadas por la revista ‘People’ él está tratando de sobrevivir con su corazón roto y la frustración de no conseguir el respaldo de su ex Courteney. Tal frustración le llevó a beber, ha decidido poner punto y a parte en su vida y comenzar a ganarse la confianza de su ex y de su hija Coco.