El actor de 'Arrow', Colton Haynes, podría haber salido del armario

Una de las noticias que más expectación ha creado en este recién estrenado 2016 ha salido la supuesta salida del armario del actor Colton Haynes.

Todo sucedió cuando un fan del intérprete de 'Arrow', comentó en el Tumblr del actor: "Cuando me enteré de que Colton Haynes ha tenido un pasado secreto gay me emocioné mucho, a pesar de que sé que realmente no cambiará nada en mi vida", tras ver una imágenes que el artista protagonizó cuando era mucho más joven donde sale en actitud cariñosa y besando a un chico.

Pero el motivo por el que han saltado todas las alarmas ha sido la propia respuesta de Colton al comentario, donde dice: "¿Era un secreto? Disfrutemos de la vida y no nos arrepintamos", declaraba abiertamente.

No sabemos si esta respuesta se debe a que el actor realmente ha salido así del armario o porque quiere normalizar así que cada uno quiera tener la condición sexual que le plazca. Pues Haynes tiene una relación muy cercana con el colectivo gay, de hecho su hermano está casado con un hombre y tienen una hija juntos, y hace unos meses el actor se fotografiaba orgulloso junto a ellos.

Por el momento tendremos que esperar para saber si se hace oficial que Colton es gay, aunque los rumores ya venían de antes. Por el momento el actor ha comentado en Twiiter que este 2016 no va a tener miedo: "No tendré miedo este año. Brindemos por el 2016", decía.