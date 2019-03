El acercamiento de Kim Kardashian con la estrella de la NFL Marquette King

Desde que Kanye West fue ingresado en la unidad de psiquiatría de un centro médico de Los Ángeles tras sufrir un fuerte brote de depresión y paranoia, son muchos los rumores que se han generado en torno al matrimonio del rapero con Kim Kardashian.

Varias fuentes aseguran que Kim ya no ve a su marido como antes, la estrella televisiva está desilusionada con su matrimonio. Es más hay quien asegura que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' tiene en mente separarse próximamente de West, y no solo eso, sino que Kim ya podría tener una nueva conquista: se trata del jugador de la NFL, Marquette King.

Aunque los rumores han sonado con mucha fuerza en los últimos días, una fuente cercana a Kim ha revelado al portal de noticias HollywoodLife.com que es falsa: "Casi no tiene tiempo para tener relaciones sexuales con su marido, y mucho menos salir con Marquette. El único lugar que está arrastrándose por la noche es a la tienda de gominolas".

Además esta misma fuente asegura que la mediana de las Karashian sigue enamorada del cantante como el primer día. ¿Estará intentando echar un capote a Kim?