Los guardaespaldas de Johnny Depp defienden al actor de las acusaciones de Amber Heard

Abrimos un capítulo más en la separación de Amber Heard y Johnny Depp. Tan solo 15 meses después de contraer matrimonio, Amber ha solicitado una demanda de divorcio y una orden de alejamiento contra el actor.

Una separación que está dando mucho de qué hablar y donde la imagen del actor está decayendo tras las acusaciones vertidas por la también actriz. Si anteriormente era la exmujer, Vanessa Paradis, y la hija del actor, Lily-Rose Depp, las que defendían a Depp de estas acusaciones, ahora han sido los guardaespaldas del actor los que han querido manifestarse a su favor.

Según han contado a TMZ, la violenta de la pareja era Amber Heard y no el intérprete, aseguran que la actriz era la que no paraba de gritar y lanzar objetos. Aunque de momento la policía no ha encontrado pruebas que demuestren la culpabilidad de Depp, sus guardaespaldas tendrán que testificar en el juicio por violencia doméstica para demostrar la inocencia del actor de 'Piratas del Caribe'.