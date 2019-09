Aaron Carter ha estado en boca de todo el mundo estas últimas semanas, y es que después de que su hermano Nick Carter, integrante de los 'Backstreet Boys', anunciara que había decidido pedir una orden de alejamiento en su contra por miedo a lo que éste pudiera hacerles daño, su reacción fue atacarles destapando algunos de los detalles todavía más escabrosos de su pasado.

Y es que según expuso Aaron en un revelador tuit, fue violado por su hermana fallecida Leslie y acosado por su hermano Nick durante toda su vida, aunque ahora parece haberse echado atrás después de recapacitar las cosas. Así ha informado al portal TMZ, que se ha deshecho de todas las armas que poseía y que ha dejado de tomar drogas.

"He estado combatiendo fuego con fuego, algo en lo que todavía necesito trabajar. Algunos han señalado y se han reído, pero muchos más han mostrado un apoyo genuino a lo que he sido lo suficientemente vulnerable como para compartir. Para el registro: estoy bien. Simplemente elijo no ser controlado por el miedo", ha terminado asegurando.

¿Está buscando Aaron un acercamiento a su familia después del escándalo? ¿Cómo reaccionará Nick a este cambio de actitud repentino de su hermano?

