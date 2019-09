Aaron Carter no se ha quedado de brazos cruzados ante el inminente ataque de sus hermanos Nick y Angel, quienes han decidido pedir una orden de alejamiento en su contra después de que éste les amenazara.

Aaron, que acaba de reconocer el gran número de problemas mentales que padece, entre los que destacan depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar, ahora ha decidido contraatacar. "Mi hermana Leslie (ya fallecida) me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mi toda la vida", ha manifestado en Twitter.

Y no solo eso, sino que también ha asegurado que su hermana se trataba la bipolaridad que padecía con litio, y que cuando no tomaba la medicación perdía la razón y hacía cosas que no debía. De hecho, fueron las adicciones las que se cobraron su vida en 2012.

"He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia. He pasado por muchos tratamientos diferentes. Finalmente he encontrado el adecuado. He tenido altibajos. Sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", ha proseguido Aaron para dejar constancia de su verdadero estado mental.

¿Cómo se habrá tomado Nick estas nuevas declaraciones incendiarias de su hermano?

