Zac Efron, Kate Middleton o Barack Obama resucitan el espíritu de San Patricio a lo grande

CELEBRAN EL PATRÓN DE IRLANDA DE FIESTA EN FIESTA

Un año más, nuestras celebrities no han dudado en celebrar por todo lo alto San Patricio. Un día que resucita el espíritu del patrón de Irlanda y que consigue teñir las calles de los países anglosajones de verde, banderas, sombreros y, como no, con cerveza en mano. Así hemos podido ver a Zac Efron, Barack Obama, One Direction y a la bellísima duquesa de Cambridge. Eso sí, cada uno festejándolo a su manera pero, todos, despertando la magia propia de este gran día.