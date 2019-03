Vanesa Hudgens entre las celebrities asistentes a la fiesta de la revista Nylon

Ya sabemos que cuando hablamos de fiesta nuestras celebrities lo dejan todo para lucir sus modelazos en la alfombra..., sea del color que sea esta. La última party en Los Ángeles ha venido de la mano de la conocida revista estadounidense: Nylon. La publicación, especilizada en tendencias, no podía festejar su 12th aniversario sin algunas de las caras más 'IN' del panorama celebrity.

Actrices, diseñadoras, cantantes.... ¡toda la que fuese famosa! Ese debía ser el reclamo de Nylon para su fiesta. Con el listón muy alto por el pasado aniversario, en el que no faltaron Lindsay Lohan, Paris Hilton o Hilary Duff; este año no ha sido menos y entre las invitadas estuvieron: Nicky Hilton, Jamie Chung, Whitney Port o Brittany Snow.

Pero sin duda, la que más protagonismo adquirió ante los flashes de los fotógrafos fue, como no podía ser de otra manera, la ex de Zac Efron. La ex estrella Disney apareció muy sonriente, y eso que hace pocos días que tuvo que declarar ante el FBI por el caso de las fotos robadas a famosas. Vanessa Hudgens parece que ya está muy recuparada de su reciente ruptura sentimental y, aunque apareció con un modelito que parecía el camisón de dormir...., conquistó a todos con sus mejores poses.