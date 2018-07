Sofía Vergara muestra su retaguardia en un percance durante los Premios Emmy 2012

Sofía Vergara, junto a sus compañeros de ‘Modern Family’, se han coronado en la gala de los Emmy 2012 como grandes triunfadores, al conseguir el premio a mejor serie del año (¡ya van tres años consecutivos!). La colombiana se ha convertido en la ‘reina’ en la gala, aunque se ha vuelto a quedar sin el premio a mejor secundaria. Sus geniales comentarios vía Twitter, así como las imágenes de cómo vivió toda la gala, han hecho que se convierta en protagonista en medio mundo.

Y es que, entre todo su álbum ‘Emmy 2012’ destaca la que la propia actriz quiso enseñar a todos sus seguidores, cuando sólo 20 minutos antes de que se hiciesen con el premio a ‘Mejor serie’ se rompió la parte trasera de su espectacular vestido. “Sí!! Esto pasaba 20 minutos antes de que nosotros ganásemos!! Jajajaja Amo mi vida!”, comentaba Sofía mientras mostraba su vestido roto, su ropa interior y cómo arreglaban el destrozo, en una imagen más.

La actriz sigue demostrando su buen humor, además de darle un gustazo a todos sus fans mostrando, parcialmente, su tan deseada retaguardia. Algo pareció hizo el pasado año cuando se quedó sin un Globo de oro y decidió tuitear: "No me importa! Yo ya tengo mis globos de oro! Jajajaja", refiriéndose a su tan famosa retaguardi... Pena para muchos que no acompañara el tuit con una foto, como ha hecho en esta ocasión.