Selena Gomez, reina por partida doble para estrenar la primavera

De gira por todo el mundo con 'Spring Breakers', confesando en el show de Letterman que hizo llora al mismísmo Justin Bieber, posando 'dándolo todo' con Terry Richardson para 'Harper's Seven'...¡A Selena Gomez nada se le resiste! Ella no sólo ha conseguido el galardón como mejor actriz de TV en los premios 'Kid's Choice' sino que también ha conseguido el primer puesto en nuestro ránking. Toda una 'reina celebritera'...

Y, segundo en el 'trono', el guapísimo de Taylor Lautner. El 'lobazo' de la saga 'Crepúsculo' sigue conquistando corazones y no hace mucho pudimos verle cenando con Ashley Benson. Si como amigos o algo más, aún no lo sabemos. El tercer puesto de nuestro ránking es para Taylor Swift, la rubia de éxito que nos confesó que su canción 'I knew you were introuble' iba por su ex, Harry Styles, uno de los ídolos de One Direction.

Las tres últimas posiciones son para Vanessa Hudgens, ex 'compi' de Selena, por sus descuidos con las etiquetas, Sofía Vergara y su 'súper increíble' 85H de 'suje' y, finalmente, Henar Ortiz y su entrevista para Vanity Fair en la que hizo unas declaraciones de lo más polémica sobre su 'sobri', la princesa Letizia.

Expectantes estamos ante los 'momentazos' que nos dejaran nuestras celebrites esta semana. ¿Quién será la siguiente en 'coronarse'? Se admiten apuestas...