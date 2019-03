Sara Carbonero, Mario Casas, Blanca Suárez... ¡Tod@s tienen propósitos para el 2012!

Año nuevo, vida nueva. Los famosos también suelen aplicarse este dicho y por eso deben empezar a hacer examen de conciencia.

“En la moda no me complico. Mi estilo es relajado y sencillo”, asegura Sara Carbonero. Lo que no se toma con tanta calma es ir de compras. ¡No hay día que no la veamos de tiendas! Por eso, le vendría bien intentar reducir las horas de shopping en 2012. Aunque no es la única que tiene asuntos pendientes.

Otra de nuestras guapas oficiales tiene un objetivo mucho más difícil. “Me tomaré un descanso. Lo necesito”, dijo Patricia Conde cuando Sé lo que hicisteis… cerró sus puertas hace siete meses. Pues ya va siendo hora de que se ponga las pilas y vuelva a la tele.

Jennifer Lopez y Madonna necesitarían echarse un novio menos jovencito, ¡al que tiene le dobla la edad! Y otras deberían seguir teniendo hijos, como Angelina Jolie, que gracias a ella la tasa de natalidad mundial se mantiene.

Blanca Suárez, Miguel Ángel Silvestre, Mario Casas, Kim Kardashian o Elsa Pataky son algunas de las celebrities que también tienen sus propósitos para el 2012 y que harán que este año sea único y muy, muy celebritero.