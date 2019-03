Rosario Mohedano da el ‘sí, quiero’

La sobrina de Rocío Jurado, Rosario Mohedano, daba el 'sí quiero' este viernes ante el que ya es su marido, Andrés Fernández. Una alegre boda rociera, celebrada en la finca Yerbabuena, que congregó a cientos de famosos entre los que por supuesto se encontraba un emocionado Amador Mohedano, su padre.

Entre los 450 invitados que se dieron cita en el bodorrio, llamó la atención la presencia de su prima, Rocío Carrasco, a la que no veíamos en un acto familiar desde hacía mucho tiempo. Las cantantes Pastora Soler, Nuria Fergó y María Jiménez fueron algunas de las caras conocidas que acudieron con sus mejores galas. Otra de las sorpresas fue la presencia de Marlene Mourreau, ex del novio y portada en una revista hace unos días en la que dirigía palabras no demasiado buenas hacía él.

Cabe destacar que el recuerdo de la más grande, nuestra querida Rocío Jurado, también estuvo presente, sobre todo en el banquete, donde se vivió un momento muy emotivo cuando Chayo y su madre Rosa Benito, no pudieron contener las lágrimas al recordarla. Una boda inolvidable llena de alegrías y emociones con una novia que cumplía su sueño de vestirse de blanco y que muy pronto será mamá.