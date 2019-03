Rihanna y One Direction, los grandes triunfadores de los MTV Video Music Awards

Una de las grandes citas del año, por fin llegó. Se celebraban los MTV Video Music Awards y fueron muchas las celebrities que no faltaron a esta cita ineludible.

La gran triunfadora de la noche fue Rihanna, que se llevó el premio al Mejor Vídeo del Año por ‘We found love’. La de Barbados estrenó look con el pelo muy cortito y lució radiante con un vestido blanco. Los otros protagonistas fueron One Direction, que se alzaron con el premio al Mejor Vídeo Pop, arrebatándoselo así a Justin Bieber, y al Mejor Artista Revelación.

¡Pero no fueron los únicos que se fueron con estatuilla bajo el brazo! Nicki Minaj se llevó el Mejor Vídeo Femenino por ‘Starships’ , Demi Lovato a Mejor Vídeo con Mensaje, Chris Brown al Mejor Vídeo Masculino por ‘Turn up the music’, y Drake al Mejor Vídeo Hip Hop por ‘HYRF’.

A la cita no faltaron los chicos de Crepúsculo. Robert Pattinson cumplió y apareció en la gala junto a Taylor Lautner y otros compañeros de reparto. Mientras tanto, Kristen Stewart presentaba su última peli en el Festival de Toronto.Otros de los grandes ausentes de la noche fueron Bieber y Selena Gomez, a la que en los últimos días hemos podido ver derrochando glamour en el Festival de Venecia.

Miley Cyrus, Katy Perry, Pink, los chicos de Jershey Shore, The Wanted, Emma Watson o Alicia Keys, también disfrutaron de lo lindo en una noche hecha por y para la música.