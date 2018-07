¿Con qué estilo sorprenderá Justin Bieber durante su visita a España?

LOS INCONFUNDIBLES 'OUTFITS' QUE VUELVEN LOCAS A LAS FANS

Unas veces criticado y otras alabado por sus looks, Justin Bieber hace oídos sordos a las críticas y siempre se viste con un estilo inconfundible. Pero el éxito de este chico no sólo reside en sus 'hits' musicales y en una vida llena de controversia, sino que el canadiense crea tendencias con sus looks. Camisetas anchas, pantalones caído, gorras y llamativas deportivas son las claves de su éxito para llamar la atención.