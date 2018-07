Los galardones Elle, 'Women in Hollywood', premian a Uma Thurman y Cate Blanchett

No hay noche celebritera que se precie que no cuente con un acto invadido por las celebrities. En esta ocasión, ha sido la ciudad de Los Ángeles la encargada de albergar a las caras más VIP del estrellato hollywoodiense, con motivo de la 19 edición de los premios Elle, ‘Women in Hollywood’.

Por la ‘red carpet’ del acto desfilaron artistas de la talla de Emma Watson, Emma Stone, Lea Michele, Sarah Jessica Parker, Elle Fanning o Rachel Zoe. Todas ellas lucieron sus mejores looks pero la que consiguió acaparar todas las miradas fue la protagonista de Glee. Y es que, Lea lució un diseño lleno de transparencias que dejaba muy poco lugar a la imaginación.

Una noche con mucho arte en la que se rindió homenaje a dos grandes del cine como son Uma Thurman y Cate Blanchett y que consiguió llenar la noche de la magia de las ‘women made in Hollywood’.