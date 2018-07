KO & OK en los Premios Cosmopolitan 2012

Muchos han sido los que han derrochado sus estilismo por la Alfombra Rosa de los Premios Cosmopolitan, pero han sido ellos los elegidos para someter sus looks a examen.

Bimba Bosé acudió con total look de Davidelfin, compuesto por cazadora biker y pantalón de aire masculino, Bimba consigue un estilo sobrio pero moderno. Al igual que Lucía Ramos, quien vistió un LBD negro. Un look que siempre es acertado si sabes combinarlo con los accesorios adecuados. Lucía lleva el suyo con un cinturón de pedrería y aire étnico y clutch dorado. Sin embargo, no ha acertado con los zapatos de animal print, ya que le restan protagonismo al cinturón. Otro punto KO son las medias transparentes y con brillo.

Pasamos a Raquel del Rosario. La cantante estaba radiante con su vestido negro de escote asimétrico y adornos del mismo color. El pelo ladeado y el make up con labios rojos fueron de lo más acertados. Raquel acompañó su look con cartera y peep toes negros. Un color diferente al escogido por Marina Salas, que optó por un vestido largo en terciopelo azul. El fruncido de la parte delantera del vestido y el tejido no le hacen justicia a Marina. Sin embargo, le damos un diez a la combinación con la cartera de pailettes azul.

Las que se convirtieron en las reinas de la noche fueron Blanca Suárez y María Valverdeo. Blanca, por su parte, lució un vestido de la firma Dior pre-fall 2009 con encajes y estratégicas transparencias. El make up y peinado le ayuda a lograr un look gótico, que tanto se lleva esta nueva temporada: ojos oscuros, labios color vino y manicura negra. Mientras, Nina Ricci viste a María Valverde con este vestido color nude de delicado tejido con flores bordadas. Los labios rojos destacan en un make up donde el pelo cae en ondas aportando naturalidad al look de María.

Alaska y Mario se han puesto de acuerdo para ir conjuntados en esta ocasión para acudir a la alfombra roja de los Premios Cosmopolitan. Los dos se han decantado por el negro para vestir un look sobrio. Como Ana Fernández, que nos sorprende gratamente con este vestido de Amaya Arzuaga. El fajín amarillo da el toque de color a un vestido con falda negra y cuerpo de lentejuelas en negro y marrón.

Un look acertado, al contrario que el elegido por Natalia Sánchez. La actriz no ha acertado con este vestido rosa chicle de tafetán tornasolado. Y aunque la forma del vestido le sienta bien, el color de pelo le suma años.

Terminamos haciendo mención especial a Jesús Olmedo sabe como conseguir el estilo de un auténtico gentleman. El pañuelo al cuello le hubiera sumado edad si lo hubiera llevado más cerca del cuello, pero al dejarlo más caído y desenfadado le da un toque rebelde que le rejuvenece.