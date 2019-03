¿Se perdió alguien los Premios Cosmopolitan?

Hacía tiempo que no veíamos a tanta celebrity junta en un mismo sarao. ¡Madre mía lo que mueve la revista Cosmopolitan! Lo más selecto de cada casa asistió a los premios ‘Cosmopolitan Fun Fearless Female’ en el Hotel Ritz de Madrid.

El mundo del deporte, de la televisión, del cine, de la moda... Todos con sus mejores galas para desfilar por la alfombra, en este caso... negra. ¡Pero qué más da! La cosa era lucir sonrisa, tipazo de impresión y posar ante las decenas de flashes.

Chenoa, que desde que está soltera no se pierde una, coincidió con uno de sus ex: David de María. Por lo que cuentan nadie les vio saludarse, pero seguro que acercamiento hubo. También del mundo de la música Amaia Montero (otra que no se pierde una), Soraya Arnelas o el chico del momento: Pablo Alborán.

Mucho chico de la tele, y todos guapérrimos: Maxi Iglesias, Gonzalo Ramos, Ana Fernández, Angy, Sandra Blázquez, Lucía Ramos... Iván Sánchez acudió solito, al igual que los chicos de Museo Coconut.

¿Otra que llegó solita? Andrea Guasch. La nuerísima de Ana García Obregón ya ha encontrado su hueco en los photocall, tras conocerse su idílico amor con Álex Lecquio, y se la ve encantada. La ex de Guti, Noelia López, también hizo acto de presencia sin acompañante, y se encontró con Paula Vázquez... La presentadora hace pocos días apareció en Twitter muy ‘acaramelada’ con Guti, aunque, según ellos, todo se trataba de una broma.

¡Vamos! Que allí se encontraron los que se querían ver y los que no. Un sarao en toda regla que recordó el glamour de las fiestas de antaño, esas que hace mucho que ya no se ven.