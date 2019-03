Nuevos looks, posados de impacto, aniversarios y reencuentros, entre los nominados de la semana

CELEBRITY DE LA SEMANA

La semana ‘celebrity’ ha venido cargadita de todo un poco. Y es que si Piqué nos dejó anonadad@s con su rapado, ¿qué decir del impactante posado de Soraya Arnelas junto a su chico? Aunque para notición el de Demi Moore, que no ha tenido otra cosa mejor que hacer que iniciar una relación con el ex de su hija. Echábamos en falta que la actriz hiciera una de las suyas, al igual que ya se dejaba sentir la ausencia de Carbonillas en la vida pública y por fin han vuelto. Pero para reencuentros el de los ex triunfitos, que mantienen su amistad años después. Al igual que ellos, los BackStreet Boys que ya celebran su 20 aniversario. ¿Quién subirá al trono?