Naomi Watts eclipsa en la boda de una amiga

DE BLANCO, COMO LA NOVIA

Todavía hay gente que no ha aprendido que no se debe ir nunca de blanco a una boda, sobre todo, si no eres la que se casa. Pero la pobre Naomi Watts, metió bien la pata, apreciendo en la boda de su amiga Emma Cooper, con un traje de encaje blanco que eclipsaba a la protagonista.