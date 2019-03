Las mujeres mandan en los 'MTV Video Music Awards'

La edición número 28 de los MTV Video Music Awards ha sido, por encima de todas las cosas, muy femenina. Las chicas fueron las grandes protagonistas de la noche alzándose con los premios más deseados. Pero, ¿qué más pasó allí?

El Nokia Theatre de Los Ángeles fue el escenario donde se congregaron muchas de las estrellas del mundo de la música. Nadie quiso perderse el evento, fueras o no cantante, como es el caso de Katie Holmes, Taylor Lautner o la recién casada Kim Kardashian. Pero claro, era la noche de los músicos y en la alfombra roja la atención se centró en los artistas, y sobre todo en los más jóvenes: Joe Jonas, Demi Lovato, Miley Cyrus, una elegante Selena Gomez y un Justin Bieber un poco más macarrilla de lo normal...

La noche dio para mucho. Lo más sonado fue el embarazo de Beyoncé que dio la exclusiva a base de frotarse una y otra vez su barriguita en el escenario. El cantante Justin Bieber se llevó a la gala su nuevo animal de compañía, no muy adorable, por cierto: una culebrilla. ¡Arggg! El movimiento de 'la culebra' es lo que le hizo Britney Spears al alter ego de Lady Gaga, Joe Calderone, cuando este casi, casi, besa a Britney imitando lo que ocurrió hace unos años entre esta y Madonna. Muy atenta estuvo la prensa a lo que pudiera pasar entre Joe Jonas y Demi Lovato, tras el acercamiento del cantante hacia su ex. Y si hay que destacar un momento fue la actuación de Pitbull y Ne-Yo con Give me everything que puso al teatro en pie. El rapero, fue demandado por Lindsay Lohan por nombrarla en la canción y, tras invitarla a modo de disculpa a escucharle en directo en la gala, pudimos comprobar que la actriz no asistió.

Pero no todo fueron anécdotas, cotilleos y bombazos..., también hubo premios. El gran galardón, el del 'Video del año' fue a parar a Katy Perry por su tema Firework. Y no fue el único, ya que recibió también el de 'Mejores Efectos Especiales' y 'Mejor Colaboración' por E-T, la canción que canta con Kanye West. En definitiva, la gran triunfadora de la noche con tres premios. Los mismos que consiguió reunir la cantante Adele con Rolling in deep en las categorías de 'Mejor Dirección de Arte', 'Mejor Cinematografía' y 'Mejor Edición'.

Y aunque fue una noche de triunfos femeninos, Lady Gaga apareció vestida de hombre para recoger sus dos premios, el de 'Mejor Vídeo Femenino' por Born this way y 'Mejor Vídeo con Mensaje', una categoría que se estrenaba en esta edición.

Brillante el homenaje hecho a la 'princesa del pop', Britney Spears. La cantante, ataviada con unos zapatos ortopédicos, se llevó el premio 'Vïdeo Vanguardia' por su trayectoria y 'Mejor Vídeo Pop' por Till the world ends.

¿Y qué fue de los chicos? Pues tuvieron muy poquito protagonismo. Justin Bieber se hizo con el 'Mejor Vídeo Masculino' por U smile, el grupo masculino Foo fighters con 'Mejor Vídeo de Rock' y Bruno Mars, que se encargó de realizarse un pequeño homenaje a la recientemente fallecida, Amy Winehouse.