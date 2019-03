Lo mejorcito de las celebrities nacionales con el glamour hollywoodense de Kate Winslet

¡No faltó nadie! Políticos, actores, modelos... ‘Yo Dona’ consiguió reunir a lo mejorcito de cada casa para entregar sus premios anuales a los más solidarios. En esta ocasión, el mayor galardón se lo llevó la estrella hollywoodense Kate Winslet, que viajó hasta Madrid para recoger este premio.

La actriz británica fue premiada por su labor humanitaria, al frente de la Fundación The Golden Hat. Y a una guapa de la gran pantalla le correspondía recoger el premio de manos de un guapo... de la pequeña pantalla. ¿Y quién fue el elegido? No podía ser otro que Jaime Cantizano, que lució su look más gentleman para codearse con una estrella de la talla de la ex de Sam Mendes.

Pero estos dos rostros se tuvieron que disputar el protagonismo junto al de numerosas celebrities nacionales de la talla de Marta Sánchez, Arancha del Sol y Finito de Córdoba, Paloma Lago...

Pilar Rubio volvió a deslumbrar con su belleza y otras también llamaron la atención pero no por espectaculares, sino por no perderse ni una fiesta, como fue el caso de Genoveva Casanova, Nieves Alvarez o Patricia Rato.