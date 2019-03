Lady Gaga congrega a nuestros famosetes

Lady Gaga aterriza en Madrid. Muchos soñaban con este día, fans entregados, escándalos con la reventa, miles de medidas de seguridad para mover el esqueleto al ritmo de las pegadizas canciones de la cantante.

Mientras Lady Gaga nos sorprendía con 15 cambios de ropa parece que nuestros famositos no se prepararon tanto sus looks como la estrella del pop. Mucho cutrerío que nos dejó con la boca abierta. La primera que nos dejó sin palabras fue Tamara Falcó, quien lucía nuevo acompañante y un look al más puro estilo ‘voy a tirar la basura’. Pero para despistes el que quiso hacernos Fonsi Nieto, quien entró sin pareja, pero bien que saltó y cantó al lado de su novia, la modelo, Alba Carrillo. Otra modelo que no se quiso perder el sarao del fin de semana fue Clara Alonso. Ya que hablamos de guapas, no podemos dejar de mencionar la presencia de Paz Vega y su marido Orson.

Los chicos también demostraron su momento fan con Lady gaga, entre ellos destacamos a Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, y a los actores Miguel Ángel Muñoz y Pablo Rivero.

Otra que no se pierde una es Arancha de Benito, dispuesta a darlo todo a ritmo de Gaga. Mientras los felices papas, Lorena Bernal y Mikel Arteta, causaron más de un suspiro de envidia. Con la resaca de Lady Gaga en el cuerpo desde aquí damos una matrícula de honor a la divertida cantante, por su entrega y espectáculo y un aprobado por los pelos a nuestros famosetes.