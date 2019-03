Justin Bieber destaca en los premios Billboard

Un ídolo de masas entre los adolescentes y un rapero rehabilitado han sido los dos grandes ganadores de los premios que entrega anualmente la famosa revista estadounidense Billboard, que se celebraron la noche del domingo (madrugada española) en Las Vegas.

Justin Bieber fue, sin lugar a dudas, el gran vencedor de la noche al llevarse a su casa un total de ocho estatuillas. Pese a que muchos así lo esperaban, el cantante no le dedicó los premios a su novia Selena Gomez, sino a su madre, que también le acompañó en una noche tan especial.

El joven canadiense se llevó algunos premios destacados, incluyendo los de Fan Favorite, Digital Artist, New Artist, Digital Media Artist y Pop Album, pero fue el rapero Eminem el que triunfó en las categorías destacadas gracias al éxito arrollador que ha tenido su último álbum, Recovery.

El artista de Detroit se llevó los premios al Artista del Año, Artistas Masculino del Año, Álbum de Rap (Recovery) y Canción de Rap (I Love The Way You Lie) lo que le convierte en el otro gran protagonista de una noche que estuvo amenizada por las actuaciones de Beyoncé, Cee Lo Green o los Black Eyed Peas, entre otros.

Artistas como Taylor Swift, Taio Cruz, Lady Gaga, Rihanna (que protagonizó junto a Britney Spears una de las actuaciones más picantes de la noche) o Mumford & Sons se fueron a casa con tres galardones cada uno, mientras que Katy Perry, Train y Usher se llevaron dos premios a sus respectivas casas.

Enrique Iglesias y Shakira se repartieron los galardones a los artistas latinos, categoría en la que la colombiana reinó. Euphoria se alzó con el premio al Mejor Álbum Latino, pero la cantante se llevó los reconocimientos a la Mejor Artista Latina y a la Canción Latina del Año, por Waka Waka.