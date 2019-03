Justin Bieber y Demi Lovato, los grandes protagonistas de los 'Do Something Awards 2011'

LAS CELEBRITIES DESFILARON SOBRE LA ALFOMBRA AZUL

El Hollywood Palladium de los Ángeles extendió anoche la alfombra azul para recibir a las celebrities nominadas para los 'Do Something Awards 2011'. Justin Bieber y Demi Lovato, fueron dos de las estrellas más aclamadas de la noche. ¿Sabes quién no quiso perderse tampoco el evento?