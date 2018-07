Juana Acosta, Berta Collado y Brianda Fitz James apoyan a las nuevas promesas de la moda

PREMIOS Vogue Who’s on Next 2013

La noche madrileña sacó del armario sus looks más fashion para celebrar la segunda edición de los Premios Vogue Who’s on Next. Una iniciativa en la que se premia al diseñador revelación del año y se apoya a las jóvenes promesas de la moda. Berta Collado, Juana Acosta, Brianda Fitz James o Miranda Makaroff fueron algunas de las celebrities que se dejaron ver por allí. Y es que cuando la moda es el motivo de la cita, nuestros famos@s no saben decir que no…