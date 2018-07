Inspírate en los disfraces de las celebrities... ¡Y a triunfar en Halloween!

El día de los muertos se acerca y como los españoles ya hemos acogido esta tradicional noche, habrá millones de fiestas a las que acudir. El único requisito es ir disfrazado y dar mucho, pero que mucho miedo. Aunque no es el sentimiento que nos producen algunos de nuestros famosos disfrazados.

El fin de semana pasado ya tuvieron lugar algunas de las fiestas de Halloween de los famosos, así que ya podemos sacar más ideas. Como por ejemplo pintarte la cara como Hilary Duff, que iba de esqueleto mexicano con un maquillaje muy currado. Si lo que quieres es ir discreta cómprate una máscara elegante y juega a que adivinen quién eres. Pero si prefieres no pasar desapercibida vístete de Lady Gaga, como lo hizo Perez Hilton, o de Katy Perry.

Si vas con tu pareja, lo mejor es poneros de acuerdo para ir bien combinados. Harrison Ford y Calista Flockhart, que no había quién los reconociera, iban vestidos como la perfecta pareja americana rockera. Si además no tienes claro si la gente irá disfrazada o no, podéis copiar a Juliamme Hough y Ryan Seacrest que iban de gansters elegantes, pero si no lo hubieran aclarado, bien podríamos pensar que iban simplemente... ¡Ideales! Y para parejas descoordinadas, Paris Hilton y River Viiperi en la fiesta de Playboy. ¿Desde cuándo un hada sexy tiene relación con el lejano oeste de los indios apaches?

Si lleváis a los más peques y queréis ser una familia feliz vestiros de 'Los increíbles', como Jessica Alba y su familia.... ¡Estaban adorables! Aunque puede que no esté tan de acuerdo Tom Cruise. Los más pequeños están monísimos con cualquier cosa que se pongan aunque no cumplen con el objetivo de Halloween que es dar miedo. Pueden ir de calabazas, brujitas y vampiros pero buenos. La temática que propusieron los Obama el año pasado eran los personajes del director de cine Tim Burton. Es muy buena idea disfrazarse de novia cadáver, Charlie en la fábrica de chocolate o incluso si quieres dar el toque de humor opta por el disfraz de 'upa lumpa´.

Aunque siempre hay una cierta tendencia en esta fiesta a que las chicas busquen el look más picante. Como Mariah Carey que se pasó de sexy vistiendo como una bombera. O Britney Spears y Christina Aguilera, que pueden pasar por reinas del burlesque. Hay formas más elegantes de tener a los hombres detrás, como Beyoncé, que con un disfraz de abeja lució súper sensual y nada exagerada.

¿Y vosotros chicos? Podéis intentar pasaros por Robert Pattinson como el vampiro más guapo del momento o de Jack Sparrow. Lo que no se ha visto mucho hasta ahora es la temática que nosotros os proponemos: Villanos de Disney. ¿Quién no pasa miedo cuando ve a la bruja de Blancanieves, Cruela de Vil o el capitán Garfio?