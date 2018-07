Hiba Abouk, Paula Echevarría y Malena Costa se dejan embriagar por 'Rosa', la nueva fragancia de Tous

Pedrería, colores primaverales, originales sandalias...Nuestras celebrities saben cómo derrochar estilo y glamour cuando la ocasión la merece. Esta vez hemos sido testigos de su belleza en la fiesta organizada por Rosa Oriol para presentar 'Rosa', el nuevo perfume de Tous. Congregación de guapos y guapas de lo más sonrientes que disfrutaron junto a amigos y conocidos.

Multitud de estilismos de lo más primaverales como el traje chaqueta de Toni Acosta y el vestido 'aflamencao' de Bibiana Fernández rindiendo tributo a la Feria de Abril. Otras, como Kira Miró, Elia Galera e Hiba Abouk optaron por los colores más convencionales como el blanco o el negro.

Los vestidos largos son todo un 'must have' de la temporada y Vanesa Lorenzo y Natasha Yarovenko no dudaron en lucirlo. ¡Y para original el conjunto de Noelia López! Rindiendo tributo al nombre del perfume vimos a una Paula Echevarría impresionante con vestido rosa fucsia y a Úrsula Corberó luciendo piernazas con 'peep- toe' también en rosa. ¡Pink power total!

Eugenia Martínez de Irujo volvió a reaparecer en un acto social después de mucho tiempo. Y sí, también hubo maromazos como un guapérrimo Aitor Ocio, estrenando soltería, o Ricard Sales. Fijo que entre tanta celebrity guap@ el buen rollo estaba asegurado.