Gary Barlow, integrante de 'Take That', celebra a lo grande su 40 cumpleaños

Gary Barlow, uno de los integrantes del grupo 'Take That', organizó un fiestón sin escatimar en detalles para celebrar su cuarenta cumpleaños. Y si lo que el cantante pretendía era dejarlos a todos boquiabiertos, lo consiguió. El londinense eligió su ciudad para celebrar su aniversario con un mini concierto solidario, al que asistieron numerosas celebrities, como no podía ser de otra manera...

Entre las caras conocidas se pudo ver a una estilizadísima Gwyneth Paltrow, a la modelo Claudia Schiffer o a una de las chicas del momento en el mundo musical, Alesha Dixon. Tampoco quisieron perderse el cumple sus compañeros de ‘Take That’: Jason Orange, Howard Donald y Mark Owen, que acudió junto a su mujer, Emma Ferguson.

Pero entre los asistente echamos de menos a uno... ¿Y Robbie Williams? Recordemos que el grupo, que ha estado en los últimos años sin el polémico Williams, acaba de volver a la palestra con sus cinco chicos de oro. Con un disco y una gira prevista, parecía que las desavenencias entre estos exitosos chicos se habían solucionda, pero... ¿por qué no estuvo Robbie con todos sus compañeros en un día tan especial para Gary?