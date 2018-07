La Gala MET 2013 rinde su particular homenaje al punk entre crestas y tupés

Hasta ahora la Gala MET se caracterizaba por un derroche de glamour en toda regla. Las celebrities mejor vestidas y más 'fashionistas' lucían palmito con sus mejores galas sobre la alfombra roja del Instituto del Traje en el Museo Metropolitan de Nueva York.

Pero en esta edición la organización ha decidido ir más allá y hacer su particular homenaje al punk bajo el título: ‘Punk. Chaos to Couture’. Y aunque han sido muchísimas las famosas que no han faltado a la cita, lo cierto es que cada una de ellas ha reinterpretado el estilo a su manera. Eso sí, la elegancia ha brillado por su ausencia.

Así las crestas, los tupés y los ojos ahumados se han convertido en los grandes protagonistas, y las redes, los tules y el ‘vamp’ se han lucido en los modelitos más variopintos. Desde la cresta ‘mohawk’ de Philip Traecy, con vestido de Gilles Deacon y botas de Louboutin de Sarah Jessica Parker, a la especie de disfraz de Madonna que firmaba Givenchy.

Entre las más jóvenes, no pasaron desapercibidas ni la cresta de Miley Cyrus con vestido de redecilla de Marc Jacobs, o el mono corinto y con encaje de Kristen Stewart, de la diseñadora Stella McCartney. Además del estudiado maquillaje corrido de Anne Hathaway, con pelo decolorido y vestido de Valentino, o la corona de Katy Perry que se colocó sobre la cabeza para rematar su look con un Dolce&Gabbana.

Menos arriesgadas de acuerdo con la temática estuvieron Gwyneth Paltrow, con un Valentino en rosa, Anne Wintour, que lució un modelito floreado de Chanel, o Uma Thurman que apostaba por el glamour clásico con un favorecedor diseño de Zac Posen.

Sadofashionista opina

Vale que la gala del MET fuese un homenaje al punk, Chaos to Couture. Pero eso no implica que las invitadas tengan que ir disfrazadas. La mayoría optó por lo obvio en lo que respecta al género punk: tachuelas, como la chaqueta de Sienna Miller (que se cree que tiene 16 años), crestas, como la que lució Sarah Jessica Parker (indescriptible), cuadros escoceses, like the queen of Pop: Madonna (¿esta señora se miró al espejo antes de salir a la calle?)... y un largo etcétera.

Sin embargo, otras pasaron directamente del punk y se pusieron lo que les dio la gana, que tampoco es. ¿Ejemplos? Gwyneth Paltrow, luciendo un Valentino rosa fucsia nada punkie, Alexa Chung, que vistió como siempre, Katy Perry con corona... Resumiendo, el MET vio anoche mucha mamarracha y poca fashionista y, sin duda, las celebrities le rindieron tributo al título de la exposición: Chaos To Couture.

¿Las mejor vestidas? Rooney Mara, Anne Hathaway, espectacular con transparencias y teñida de rubio, Diane Kruger y Florence Wlech de Florence & The Machine. ¿Las peor? Madonna, por supuesto, y Beyoncé, que parecía un jarrón chino.