Los famosos se reúnen en la inauguración de una tienda

Ya sabemos cómo funciona esto: donde haya un photocall, allá que van nuestros famosos. Y ya si se trata de algo relacionado con la moda y con el lujo, la cita es más que obligada. La capital estrenaba tienda de ropa bajo las siglas COS, y como no podía ser de otro modo, muchas celebrities acudieron a la inauguración y ya de paso, posaron ante los fotógrafos.

Allí pudimos ver a alguno de los actores de las series de mayor éxito en la pequeña pantalla como a Bernabé Fernández de ‘El Barco’; la prota de ‘Doctor Mateo’, Natalia Verbeke y a uno de los nuevos fichajes de ‘Física o Química’, el argentino Juan Pablo Di Pace.

Pero éstos no fueron los únicos rostros conocidos. Pudimos ver a Mario Vaquerizo, que ésta vez acudió sin su querida Alaska; al especialista en moda Josie, que no podía faltar a una ocasión como esta... Y, como no, la siempre presente en los saraos Cari Lapique,que no se pierde una, y que ya espera con nerviosismo la boda de su hija pequeña, Carla.