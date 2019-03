Los famosos respaldan a Ion Fiz en su aventura con la joyería

La firma de moda Ion Fiz, con su diseñador al frente, se ha embarcado en una nueva aventura: la colaboración con la marca de bisutería Ciclón, lanzando la primera colección de joyas y bisutería del diseñador. Plata y cobre envejecido, cuero, metal, esmaltes y resinas... Una colección con piezas diseñadas para mujer, y otras para hombres, inspiradas en la colección Foreigners, para el otoño/invierno 2011/12, del diseñador vasco.

Un toque canalla y sofisticado para los modelitos que vienen que despertaron la curiosidad de multitud de caras conocidas que no quisieron perderse el evento organizado para presentar la colección. Las actrices Lola Marceli y Esmeralda Moya, el actor Asier Exteandia, la modelo María Reyes y los televisivos Edu Yanes y Josep Lobató fueron algunos de los asistentes que no quisieron perderse la cita.

También pudimos ver entre los invitados a una esquiva Caritina Goyanes, guapísima con su nueva figura, que hizo una aparición fugaz en el céntrico local en el que se mostraban las piezas del diseñador vasco. Una oportunidad más para ver y dejarse ver en lo que se puede considerar uno de los pistoletazos de salida de los saraos veraniegos madrileños.