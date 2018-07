Eugenia Martínez de Irujo pasa de Ibiza y se deja ver en la noche madrileña

Fiesta nocturna en la capital y, como no podía ser de otra manera, muchas celebrities que no se lo quisieron perder. En esta ocasión, una exposición de tocados (by Phillip Traecy) reunió a algunos famosos que todavía no han puesto rumbo a su lugar habitual de descanso. ¿La más notable de la noche? Eugenia Martínez de Irujo.

‘La duquesita’, a la que ya hacíamos en Ibiza, dándolo todo, quiso aprovechar su estancia en Madrid y salir a pasearse ante los fotógrafos, para sofocar la calurosa noche de verano. Una aparición que sorprendió a muchos, ya que últimamente la Duquesa de Montoro no es muy dada a hacer acto de presencia en saraos de este tipo.

Luciendo pantalones vaqueros y camiseta con encaje, de raso azul, Eugenia mostró su mejor sonrisa ante la prensa y disfrutó de la noche junto a otras celebrities como Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Lomana, Alejandra Rojas o uno de nuestros guapérrimos favoritos, el modelo Javier de Miguel.

Eugenia sigue soltera y feliz, aunque muchos hayan querido ver entre ella y Nicolás Vallejo Nájera algo más. Al parecer, la ex de Fran Rivera, que mantuvo una fugaz relación con Colate hace años, ha querido viajar a Miami a apoyar a su amigo tras su separación de Paulina Rubio. Una gran amistad que nada tiene que ver con una posible segunda oportunidad entre los dos y que deja claro que la pequeña de los Martínez de Irujo sigue siendo una de las grandes 'solteras de oro' de nuestro país.