Demi Lovato vence a Selena Gomez como mejor actriz de comedia televisiva

Demi Lovato está de moda. Esta chica a parte de ser el modelo a seguir de miles de jovencitas triunfa en su carrera profesional. Y es que Demi ha sido la protagonista de la última entrega de los Premios Alma. Unos galardones que premian no sólo a los mejores profesionales, sino que también resaltan a los artistas latinos que promueven una imagen positiva en el mundo de la música, televisión y cine.

La ausente de la noche fue su amiga Selena Gomez. Quizás la joven se olía que no iba a ser premiada con ninguna estatuilla y por eso decidió quedarse en casa. ¿Estará celosa de Demi? No sería de extrañar. Y es que la chica aparte de cosechar triunfos en su carrera profesional es todo un modelo a seguir.

Lovato agradeció el galardón al Consejo Nacional de La Raza, la mayor agrupación hispana de Derechos Humanos del país, encargada de organizar el show y que premió a Demi como mejor actriz de televisión en papel protagonista de comedia. Una categoría en la que también se encontraba Selena.

Además de ser la prota de la noche, Demi regaló a los asistentes de la gala una actuación a la altura de las más grandes del pop. Su último single 'Skycraper’ fue la canción elegida por la artista. Un tema de su último disco 'Unbroken', que cantó en inglés y español. ¡Menuda profesional que está hecha!

Como buena gala latina que es, no puedieron faltar artistas españoles como Miguel Ángel Muñoz, que posó junto a Teodora de Grecia, o Antonio Banderas. El malagueño fue galardonado por su interpretación en la película ‘You Will Meet a Tall Dark Stranger’ de Woody Allen, y no dudó en dedicar su premio a su sobrino que estaba presente en la gala. “Hay que darle el alma a muchas personas de diferentes culturas y religiones, pero recuerda”, agregó dirigiéndose directamente a su sobrino: "eres hispano, esa es tu identidad y no la usas para imponerte sino para compartirla". ¡Olé por Banderas!

A parte de Demi y Antonio, la gala conducida por Eva Longoria galardonó a celebrities como la guapísima Jessica Alba como ‘Actriz favorita de cine’, por su papel en ‘Machete’; Alexa Vega ostentó su premio como ‘Actriz favorita de cine en comedia - musical’, por ‘From Prada to Nada’; Adam Rodríguez, como ‘Actor favorito de TV’, por ‘CSI: Miami’ (CBS); María Canals-Barrera, como ‘Actriz de reparto favorita en TV’, por ‘Wizards of Waverly Place’ y el cantante Pitbull recibió el premio como mejor ‘Artista musical favorito’, entre otros.

La sopresa de la noche la dieron las ausentes a la gala. Shakira, Christina Aguilera y Selena Gomez decidieron quedarse en casa. ¿Temían acaso no recibir ninguna estatuilla?

Una gala que nos deja un sabor agridulce. Con un toque amargo por la ausencia de las grandes pero muy dulce gracias a la presencia y triunfo de Antonio, Demi y Jessica. Y es que lo latino...¡Está de moda!