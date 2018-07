Cristina Pedroche,Silvia Alonso y Dafne Fernández llenan de arte la noche madrileña

No hay fiesta, presentación o sarao que no cuente con la presencia de nuestras celebrities más in del panorama actual. Por ello, dos de los saraos organizados en la capital consiguieron reunir a lo mejorcito de cada casa y hacer que la noche madrileña se llenara de glamour belleza y mucho, mucho arte.

Una de ellas tuvo lugar en la discoteca MOMA, donde pudimos ver a una guaperrísima e informal Cristina Pedroche, luciendo pitillos, taconazos y una blusa transparente, tan de moda esta temporada. Acompañándola, estuvieron el cantante Álvaro de Benito, Juan Peña o Natalia Sánchez, que coincidió con su ex, Víctor Elías.

La otra gran party tampoco se quedó atrás y albergó a celebrities tan fiesteras como Luján Arguelles, Oscar Lozano, los futuros papás, Felipe Reyes y Mireia Canalda, o las amiguísimas Dafne Fernández y Silvia Alonso, quienes posaron delante del famoso Buda de la discoteca Oh! Cabaret con dos looks casual pero igualmente favorecedores.

Sin duda, una noche de postín donde, cómo no, lo mejorcito del panorama nacional se lució por completo, derrochando todo el glamour propio de nuestros VIPs.