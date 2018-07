Chenoa y Curi Gallardo se divierten al ritmo de Fonsi Nieto

EN LA SALA ‘MOMA’ DE MADRID

¿Quién dijo eso de que los ex novios no pueden ser amigos? ¡De eso nada! Y sino que se lo digan a Chenoa. La cantante ha demostrado mantener una excelente relación con el que fuera su pareja, Curi Gallardo, y por ello no dudó en salir de fiesta con él a un evento amenizado por Fonsi Nieto.