Lluvia de estrellas en San Sebastián

El viernes comenzó el Festival de Cine de San Sebastián y ya son muchos los famosos que hemos podido ver. Los últimos en darse un baño de masas en la ciudad vasca han sido John Travolta y Benicio del Toro. El mítico actor de 'Grease' no se esmeró demasiado con su look. Apareció con ropa oscura, un sombrero y unas gafas de sol que no dejaban ver sus bonitos ojos. Del Toro también escogió una ropa más informal y llevó una americana de cuero negra y un polo.

Algo más elegante pudimos ver a Richard Gere el viernes en la alfombra roja, que pese a superar los sesenta años, sigue siendo uno de los rostros más atractivos del panorama cinematográfico. El actor estaba bien acompañado por su compañera de reparto, Susan Sarandon, que apareció enfundada en un bonito vestido morado. La pareja de actores presentó su última película, “El fraude”, que compite por la Concha de Oro.

Volviendo a España, también pudimos ver durante la gala inaugural a Cayetana Guillén Cuervo con un ceñido vestido negro asimétrico que le hacía estar espectacular. La actriz Bárbara Goenaga fue una de las que más arriesgó con un vestido entallado palabra de honor y con un estampado a rayas que contrastaba con el cinturón rojo del traje. La mujer del Lehendakari Patxi López, Begoña Gil, eligió un sobrio pero elegante vestido azul oscuro. En el sector masculino, desfilaron por la alfombra roja José Coronado, muy elegante con un esmoquin muy apropiado para el festival. El actor Óscar Jaenada optó por un traje oscuro con una divertida camisa de lunares.