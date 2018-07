Celebrities que rezan por pasar la Navidad con sus suegras... ¡O para librarse de ellas!

Las batallas familiares se dan siempre durante estas fechas navideñas, donde se supone que lo que tiene que reinar es el amor y el cariño. Pero l@s suegr@s reparten mucha caña a sus famos@s yern@s para proteger a sus hij@s de las cazafortunas o antipáticos ligues.

Como es el caso de Jane Pitt, la madre de Brad Pitt, no está muy de acuerdo con la libre educación que Angelina Jolie les está dando a sus nietos, en especial a su pequeña Shiloh, que prefiere vestir de chico. Por eso le regala vestiditos siempre que puede, algo que a Angelina le parece de lo más irrespetuoso. ¿Estarán juntas suegra y yerna durante la comida de hoy?

Aunque esos 'rifirrafes' no son nada en comparación a la batalla campal que tienen montada Irina Shayk y la madre de Christiano Ronaldo, Dolores Aveiro. El pobre Christiano no puede ver cómo los dos pilares de su vida discuten, así que tuvo que poner remedio separándolas de la misma casa. ¿Cuál habrá sido la estrategia de Irina para no verle la cara a Dolores? Al contrario que Kristen Stewart, que no le queda otro remedio que pasar finalmente este día con la querida abuela de su futuro 'baby'.

Las que empezaron como perro y gato fueron Selena Gómez y Pattie Mallette, la madre de Justin Bieber. Pero ahora parecen llevarse mejor, pero muy a su pesar Selena no quiere llevar el mismo perfume que su suegra por nada del mundo.

Mientras, Daniel Arigita está más que integrado en la familia Tablada, … ¿Podrán decir lo mismo Elena y la madre de Daniel? Una situación muy parecida a la que viven Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Pero hay otras celebrities que si pueden presumir de llevarse bien con el ‘enemigo’ como Jennifer Lopez y Casper Smart, la amorosa pareja que forman Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre, que decidieron llevarse a sus respectivas madres a la ciudad de Nueva York, o Penélope Cruz que seguro está deseando reunirse con la familia Bardem porque se llevan de lujo. Está claro que si no puedes contra ellos, ¡únete a ellos!