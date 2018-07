Las celebrities se ponen sus mejores galas para acudir a los Do Something Awards 2012

Siempre es uno de los eventos más concurridos del verano y este año no ha sido diferente. Los Do Something Awards 2012 han reunido a multitud de celebrities en Santa Mónica. El lado más humano y sensible de las celebs ha sido premiado, y los galardonados se han llevado premios en metálico para continúar con su labor social.

Mostrar el lado más solidario también tiene premio. Entre los nominados se encontraban multitud de rostros conocidos, jóvenes que se encuentran muy comprometidos con el cambio social. Fueron muchos los galardones entregados y uno de los más importantes fue para Ben Affleck. El actor se llevó el “Something Facebook”, un galardón que reconoce su continúa labor social y su trabajo en la iniciativa del Congo.

Los premios contaron con una alineación estelar de presentadores como Ashley Greene y Kelly Osbourne. La nota musical la puso el cantante estadounidense, Flo Rida, que no defraudó a nadie con sus ritmos. En la fiesta de después se dieron cita multitud de rostros conocidos y lucieron, sin duda, sus mejores galas. ¡Nos encanta que nuestras celebs estén tan comprometidas con la sociedad!