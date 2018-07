Las celebrities de Hollywood calienta motores con los Critic's Choice

Acaba de comenzar el año y Hollywood se prepara para la noche más especial del año... Antes de la gran noche del cine, críticos y público, otorgan premios a diestro y siniestro, y los famosos, como es habitual en ellos, se engalanan para ir entrenando sobre las alfombras rojas previas a los Oscar.

A la primera party del año, los People’s Choice, le siguen los premios Critic's Choice, que han congregado a numerosos rostros conocidos, casi todos del mundo del celuloide. Charlize Theron, Diana Kruger, Michelle Williams, Emma Stone, Elle Fannining,…

Pero la fiesta no fue exclusiva para mujer, no. Los más guapos de la gran pantalla también hicieron acto de presencia por allí. George Clooney, el soltero de oro de Hollywood, apareció de la mano de su nueva novia, Stacy Keible. El que también se dejó ver por allí, pero sin compañía de su inseparable mujer, fue Brad Pitt. El ex de Jennifer Aniston cambió esa noche a Angelina Jolie por el bastón con el que últimamente se le ve…

Tanto ellas como ellos sacaron sus mejores galas para la ocasión. Y es que, este tipo de fiestas son la mejor excusa para ir preparando el cuerpo para lo que está por llegar. En unos días llegaran los Globos de Oro y en menos de un mes los Oscar... Tanto en una gala como en otra veremos a todas estas estrellas, y muchas más, lucirse como ellas sólo saben.