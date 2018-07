Las celebrities de Estados Unidos celebran el día de la madre a través de Twitter

Este domingo, nuestras celebrities han plagado el Twitter de felicitaciones a las mamás del mundo. Y es que, en Estados Unidos es el día de la madre y no se les ha ocurrido mejor homenaje que publicar en sus páginas personales: comentarios, fotos, enlaces… para demostrar lo orgullosos que están de las que son las reinas de sus casas.

Ha habido diversas modalidades para felicitar este día tan especial. Jennifer López, Eva Longoria, Katy Perry, Ashley Tisdale, Rumer Willis, Billy Ray Cyrus y Kim Kardashian se han decantado por el tradicional mensaje dirigido a sus madres y a las del resto del mundo. Mariah Carey escribía: "Feliz día de la madre para mi mamá y todas las mamás maravillosas que hay. Todos los días deberían ser el Día de la Madre:)”

Otras, lo han personalizado más como Lady Gaga, Miley Cyrus, Nick y su hermano Kevin Jonas o Emma Roberts, que no ha podido felicitar a su madre en persona por la distancia: “Feliz día de la madre para mi mamá. Muy triste por no estar con ella en Nueva York”. Aunque, si alguién se tiene que llevar la medalla a felicitación personalizada, ese ha sido Justin Bieber, quien hace pocos días publicaba la canción 'Turn to you' dedicado a la mujer que le trajo al mundo.

También ha habido en español. Enrique Iglesias o Natalia Jiménez, divididos entre España y Estados Unidos, han querido felicitar a todas las madres que celebran este día en fecha distinta a la nuestra. Juanes, también. “Feliz día para todas las Madres!! Hoy y siempre!!”, comentaba.

Las fotos han tenido su hueco. Rihanna, aparte de todos los comentarios referentes a la jornada, ha subido algunas fotografías de su madre y de la excéntrica tarta que le han regalado. Hilary Duff, ha querido subir una imagen junto a su pequeño, en el primer año que lo celebra como mami, al igual que Pink que estaba encantada o Jessica Alba que subía el regalo que la hecho su pequeña.

Heidi Klum, Tom Hanks o Taylor Swift, también han elegido este tipo de felicitación pero lo han hecho con instantáneas de hace tiempo. Unas más viejas que otras, pero todas con el mismo fin: felicitar a sus madres, en su día.